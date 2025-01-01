Fin de saison estivale pour les installations aquatiques à Shawinigan

La Ville de Shawinigan informe les citoyens que la saison estivale des piscines extérieures tire à sa fin. La dernière journée d’ouverture pour profiter des piscines du parc Frank-Gauthier et de la Station plein air Val-Mauricie sera le dimanche 10 août.

Pour ce qui est de la piscine du parc du Saint-Maurice, elle sera ouverte une semaine de plus, de 13 h à 18 h, et sa dernière journée d’opération sera le dimanche 17 août.

Les six aires de jeux d’eau demeurent ouvertes de 9 h à 21 h jusqu’au 1er septembre, puis de 9 h à 19 h du 2 septembre au 13 octobre. On retrouve ces installations dans les parcs Boisvert, du Saint-Maurice, Florence-Lawless-Lacroix, Paul-André-Potvin, de la Plage-Idéale et nouvellement Pierre-Garceau.

La Ville invite donc la population à profiter des piscines extérieures pour leurs dernières journées d’ouverture! Et pour connaître l’état des installations aquatiques en temps réel, consultez le shawinigan.ca/installationsaquatiques.

En cas d’intempéries, de bris d’équipement ou d’un problème au niveau de la qualité de l’eau, la fermeture des installations y est indiquée.