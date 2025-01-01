Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Dernière chance avant la fermeture

Fin de saison estivale pour les installations aquatiques à Shawinigan

durée 11h00
7 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

La Ville de Shawinigan informe les citoyens que la saison estivale des piscines extérieures tire à sa fin. La dernière journée d’ouverture pour profiter des piscines du parc Frank-Gauthier et de la Station plein air Val-Mauricie sera le dimanche 10 août.

Pour ce qui est de la piscine du parc du Saint-Maurice, elle sera ouverte une semaine de plus, de 13 h à 18 h, et sa dernière journée d’opération sera le dimanche 17 août.

Les six aires de jeux d’eau demeurent ouvertes de 9 h à 21 h jusqu’au 1er septembre, puis de 9 h à 19 h du 2 septembre au 13 octobre. On retrouve ces installations dans les parcs Boisvert, du Saint-Maurice, Florence-Lawless-Lacroix, Paul-André-Potvin, de la Plage-Idéale et nouvellement Pierre-Garceau.

La Ville invite donc la population à profiter des piscines extérieures pour leurs dernières journées d’ouverture! Et pour connaître l’état des installations aquatiques en temps réel, consultez le shawinigan.ca/installationsaquatiques.

En cas d’intempéries, de bris d’équipement ou d’un problème au niveau de la qualité de l’eau, la fermeture des installations y est indiquée.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les syndiqués de la SÉPAQ acceptent l'entente de principe

Publié le 18 juillet 2025

Les syndiqués de la SÉPAQ acceptent l'entente de principe

Les employés syndiqués de la Société des établissements de plein air (SÉPAQ) ont majoritairement entériné les ententes de principe pour le renouvellement de leur convention collective. C'est ce qu'a annoncé par communiqué le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), jeudi en fin de journée. Ce dernier indique que 75 % ...

LIRE LA SUITE
Fermeture à la population de certains accès à l’eau à Shawinigan

Publié le 11 juillet 2025

Fermeture à la population de certains accès à l’eau à Shawinigan

La Ville de Shawinigan informe la population que certains accès à l’eau sur la rivière Saint-Maurice sont temporairement fermées. Pour des raisons de sécurité, les descentes de mise à l’eau sur l’avenue du Capitaine- Veilleux (Shawinigan-Sud) et l'avenue du Beau-Rivage, ainsi que les quais en face de l’Hôtel Énergie (promenade du ...

LIRE LA SUITE
Nouvelle aire de jeux d’eau et améliorations au parc Pierre-Garceau

Publié le 7 juillet 2025

Nouvelle aire de jeux d’eau et améliorations au parc Pierre-Garceau

La population du secteur Saint-Gérard-des-Laurentides, à Shawinigan, peuvent désormais profiter de la nouvelle aire de jeux d'eau, sur le thème de la rivière, située dans le parc Pierre-Garceau. La cérémonie d'inauguration de vendredi dernier s’est déroulée en présence du maire, Michel Angers, du conseiller municipal du district des ...

LIRE LA SUITE