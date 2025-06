Ouverture des piscines extérieures de Shawinigan ce vendredi

Les trois piscines extérieures de la Ville de Shawinigan seront accessibles pour la saison estival dès ce vendredi 20 juin. L'accès est offert gratuitement aux usagers des installations.

Rappelons qu'elles sont situées au parc Frank-Gauthier sur la 3e Avenue, parc du Saint-Maurice sur l'avenue Broadway et à la station plein air Val-Mauricie sur la rue de Val-Mauricie.

Des travaux de réfection majeurs sont en cours à la piscine du parc Antoine-St-Onge sur le boulevard Royal obligeant sa fermeture pour tout l'été 2025.

Chaque piscine a son propre horaire hebdomadaire, incluant des périodes d’aqualongueur et des bains libres avec un corridor de nage. La présence de groupes du camp de jour municipal y est également indiquée. Pour consulter l’horaire de chaque piscine et en savoir plus, visitez le www.shawinigan.ca/piscines.

Si vous désirez amener un groupe de 10 enfants et plus à une des piscines, veuillez aviser [email protected] à l’avance.

Rappelons que cinq aires de jeux d’eau sont déjà ouvertes et accessibles gratuitement tous les jours, de 9 h à 21 h : aux parcs Boisvert, du Saint-Maurice, Florence-Lawless-Lacroix, Paul-André-Potvin et de la Plage-Idéale.

Pour en savoir plus sur les aires de jeux d’eau : www.shawinigan.ca/jeuxdeau. Et pour connaître le statut d’ouverture en temps réel des piscines et jeux d’eau, rendez-vous directement au www.shawinigan.ca/installationsaquatiques.