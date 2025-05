Séance d’information et atelier participatif sur le parc Étienne-Bellemare

La Ville de Shawinigan tiendra une séance d’information ainsi qu’un atelier participatif en lien avec la fermeture du parc Étienne-Bellemare dans le secteur Saint-Jean-des-Piles le jeudi 22 mai à 18 h 30 à la salle communautaire située au 1594, chemin de Saint-Jean-des-Piles.

Rappelons que le parc a été fermé à la suite des recommandations du ministère de la Sécurité publique. Des affaissements de sol ont eu lieu, dont un affaissement important causé par les pluies diluviennes des 9 et 10 août dernier. Le ministère de la Sécurité publique indique que cette zone est maintenant qualifiée comme étant à fortes contraintes et que le site n’est plus sécuritaire pour une présence accrue du public.

Lors de l’atelier participatif, les personnes présentes pourront exprimer leurs idées sur un futur aménagement dans le secteur Saint-Jean-des-Piles.

Une confirmation de votre présence est nécessaire afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’atelier. Vous avez jusqu’au mardi 20 mai, 16 h, pour confirmer votre présence à l’adresse suivante : [email protected].