Les Diablos du Cégep de Trois-Rivières honorent leurs athlètes

Le 1er mai dernier, les Diablos du Cégep de Trois- Rivières ont rassemblé leur grande famille sportive pour célébrer les efforts, les succès et l’engagement de leurs athlètes de tous les sports lors de leur traditionnel Gala annuel.

L’événement a réuni près de 380 personnes pour honorer les athlètes et les équipes s’étant démarquées, tout en soulignant la fin de la saison 2024- 2025 dans une atmosphère festive.

Au total, 2 900 $ en bourses ont été remis à six récipiendaires (individuelle et/ou groupe), grâce à la Fondation du Cégep de Trois-Rivières et à la Corporation des Diablos. En plus de ces distinctions individuelles, deux bourses de 500 $ ont également été attribuées à des équipes s’étant particulièrement démarquées au cours de la saison.

Les honneurs étaient au rendez-vous lors du Gala des Diablos, où de nombreuses distinctions ont été remises pour souligner les performances exceptionnelles, l’engagement et l’esprit d’équipe.

Le prix d’étudiant-athlète de l’année, attribué à ceux ayant excellé académiquement tout en s'illustrant dans leur discipline sportive, a été remis à Yseult Drolet (flag-football) et Christophe Bouchard (cross-country).

La mention d'athlète par excellence, qui reconnaît les performances exceptionnelles et les accomplissements sportifs, a été décernée à Marie-Hélène Lemoyne (natation) et Édouard Houle (football).

Le prix de l’équipe sportive en progression a été attribué au soccer féminin D1, qui a su améliorer sa performance dans une ligue de plus en plus compétitive, rivalisant avec les meilleures équipes. Quant au prix d’équipe sportive de l’année, il a été décerné à l’équipe de hokey féminin D2, qui a connu une saison remarquable avec 22 victoires en saison régulière et une médaille d’argent au championnat provincial.

La mention d’entraîneur-chef de l’année a été attribuée à Lanré AdéSanya (basketball féminin D2), tandis que le prix de l’équipe d’entraîneurs de l’année a été remis aux entraîneurs du hockey féminin D2.

La bourse Jean-Guy Paré, qui récompense l’athlète se distinguant non seulement par ses performances sportives, mais aussi par son engagement, sa persévérance et sa détermination, a été remise à Rosemary St-Yves (hockey et soccer féminin D2).

Une mention de recrue de l’année et d’athlète le plus utile a également été attribuée à une personne de chaque équipe.

En clôture de soirée, les Diablos ont rendu hommage aux 111 athlètes finissantes et finissants, marquant ainsi leur passage au Cégep de Trois- Rivières.