La sélection du jury a commencé dans le procès des ex-joueurs d'Équipe Canada junior

Les Défis du Parc (DP) sont de retour pour une 18e édition les 5, 6 et 7 septembre 2025 et promettent une expérience inoubliable aux passionnés de cyclisme, de course à pied et de marche. Avec plus de 3000 participants attendus, cet événement déjà emblématique de la Mauricie continue d’innover en proposant de nouvelles initiatives pour ...