Les Défis du Parc de retour pour une 18e année

Les Défis du Parc (DP) sont de retour pour une 18e édition les 5, 6 et 7 septembre 2025 et promettent une expérience inoubliable aux passionnés de cyclisme, de course à pied et de marche. Avec plus de 3000 participants attendus, cet événement déjà emblématique de la Mauricie continue d’innover en proposant de nouvelles initiatives pour accompagner les athlètes de tous niveaux.

C’est avec une joie immense que les Défis ont conclu une importante collaboration en signant une entente de partenariat de trois ans avec Desjardins. Desjardins devient ainsi l’organisation présentatrice des Défis Vélo de la journée du samedi. Présente comme partenaire depuis les débuts, Desjardins souhaitait ancrer son engagement de manière encore plus importante en devenant partenaire en titre des Défis Vélo. Cette alliance démontre bien que les valeurs et les priorités des deux organisations sont bien alignées, soit : la santé et les saines habitudes de vie, l’écoresponsabilité et la mise en valeur de notre belle région.

« En tant que partenaire fondateur, Desjardins est aux côtés des Défis du Parc depuis bientôt 20 ans. En mars dernier, la caisse a mis à jour son Plan d’engagement et de proximité. Ce renouvellement nous a permis de constater que les Défis du Parc demeurent alignés avec nos valeurs et nos priorités, entre autres, par l’importance accordée à l’écoresponsabilité de

l’événement, par la mise en valeur de nos attraits touristiques et le rayonnement de notre territoire, et par la promotion de la santé et des saines habitudes de vie. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous nous associons aux prestigieux Défis Vélo, et ce, pour une durée de trois ans », souligne Jacques St-Louis, président de la Caisse Desjardins du Centre-de-la- Mauricie.

L’événement commence d’ailleurs en force, le samedi, avec les Défis Vélo Desjardins, qui affichent déjà complets pour les trois distances. Cet engouement pour l’événement démontre bien la notoriété de celui-ci et réjouit ainsi toute l’organisation qui travaille très fort pour innover d’année en année pour offrir une expérience unique à ses participants. « Chaque année, notre mission reste la même : offrir une expérience accessible, humaine et inspirante dans un cadre naturel exceptionnel. Pour cette 18e édition, on pousse encore plus loin notre engagement en proposant des nouveautés concrètes pour accompagner les participants dans leur préparation, peu importe leur niveau », souligne Stéphanie Ricard, directrice générale des Défis du Parc.

Des plans d’entraînement accessibles à tous

Cette année, les participants pourront bénéficier de plans d’entraînement en course à pied, développés en collaboration avec MP Coach. Ces plans, pensés pour favoriser une progression optimale et réduire le risque de blessures, seront disponibles et adaptés pour deux niveaux de coureurs :

Plan Découverte : Idéal pour les coureurs souhaitant s’initier en douceur.

Plan Progression : Conçu pour ceux qui souhaitent améliorer leur performance et relever un plus grand défi.

Des cliniques de course à pied en sentier pour mieux performer

De plus, afin d’optimiser la préparation des coureurs, plusieurs cliniques spécialisées en course en sentier seront offertes au parc national de la Mauricie :

7 juin 2025 : Les bases essentielles à la course à pied en sentier – Maîtriser les fondamentaux pour une course efficace.

28 juin 2025 : Technicité en montées et descentes – Approfondir les techniques pour gérer le relief.

12 juillet 2025 : Stratégie de course en sentier – Apprendre à doser son effort pour performer sans s’user.

16 août 2025 : Viens découvrir une partie du sentier – Anticiper et mieux appréhender son parcours.

Une coach-athlète engagée : MP Coach

Derrière ces cliniques et plans d’entraînement, Marie-Pier Tremblay-Turcotte, marathonienne et fière collaboratrice des Défis du Parc, mettra son expertise à profit pour guider les participants. Coach certifiée en course à pied depuis 2023 et formée en analyse biomécanique pour la prévention des blessures, elle a développé la méthode protectrice, axée sur la progression sans blessure. Sa mission est de rendre la course accessible et motivante pour tous, en s’adaptant aux besoins et objectifs de chacun.

Une programmation diversifiée et de la nouveauté

Les Défis du Parc 2025 proposeront, comme toujours, une variété de défis accessibles à tous les niveaux :

(Complet!) Défis Vélo Desjardins (6 septembre) : Trois distances : 105 km, 80 km et 57 km.

(Nouveauté!) Défi Course en sentier présenté par Le Yéti (7 septembre) : Un demi-marathon (21km) qui propose un parcours combinant les côtes du Défi 14 km, avec un extra vers le Lac-à-la-Pêche qui donne une autre dimension au chemin du retour par le sentier longeant la Rivière-à-la-Pêche.

Défi Course en sentier (7 septembre) : Parcours de 14 km pour les plus aguerris.

Défi Course en sentier présenté par Jean Coutu (7 septembre) : Parcours de 7 km pour les amateurs de défis intenses en forêt.

Défi Course des jeunes (7 septembre) : Un parcours de 2 km pour les enfants de 7 à 14 ans.

Défi Marche des générations présenté par Le Groupe Maurice (7 septembre) : Un itinéraire de 4 km en forêt, parfait pour un défi intergénérationnel.

C’est le temps de s’inscrire!

Des coureurs aux amateurs de cyclisme ou de marche, les Défis du Parc sont l’occasion idéale de se surpasser dans un cadre exceptionnel. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant! L’équipe des Défis du Parc invite les gens à venir vivre une aventure sportive unique au cœur du parc national de la Mauricie!

Un événement toujours inclusif et solidaire

Les Défis du Parc 2025 réitèrent leur engagement social en soutenant l’Association des proches aidants de l’Énergie (APAÉ), qui a pour mission d’offrir du répit aux proches aidants afin de prévenir et soulager l’épuisement de ceux-ci. L’APAÉ est une organisation bien ancrée dans notre région où l’aidé et l’aidant sont au cœur des préoccupations de tous les intervenants, à tous les instants.

« Après toutes ces années, les Défis du Parc demeurent un événement phare pour de nombreux cyclistes et pour les adeptes de la course à pied. Shawinigan est fière de soutenir cet événement qui fait rayonner notre ville, notre monde et notre savoir-faire. La compétence et le talent des organisateurs jumelés à l’enthousiasme contagieux de milliers de participants font de ce grand rendez-vous un succès qui ne se dément pas. Je salue la capacité d’innover et de s’adapter des Défis et j’invite les citoyens d’ici et d’ailleurs à participer nombreux à la prochaine édition », mentionne le maire de Shawinigan, Michel Angers, lui-même participant du défi cycliste du samedi.