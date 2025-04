Un programme de soutien pour les athlètes de haut niveau de Shawinigan

La Ville de Shawinigan invite la population à se mobiliser massivement et à aller voter, les 4 et 5 avril prochains, pour permettre à la municipalité de Saint-Boniface de remporter le concours Kraft Hockeyville 2025. Il s’agit d’un vote illimité, ouvert à tous pour une période de 32 heures, et qui permettra au gagnant de remporter le grand ...