Journée nationale du sport et de l’activité physique à Bécancour

Le samedi 3 mai , la Ville de Bécancour invite la population à bouger dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité physique. Pour l’occasion, deux activités sont organisées, soit l’une à Saint-Grégoire et l’autre à Bécancour.

Tout d’abord les amateurs de pickleball sont invités à participer à un tournoi familial, dès 9 h, sur les terrains sportifs extérieurs de Saint-Grégoire. En cas de pluie, l’événement se tiendra à l’intérieur du dôme. Deux catégories sont proposées : famille (1 enfant de 8-13 ans et 1 adulte) et récréatif (2 adultes – mixte). Les inscriptions sont obligatoires avant le 19 avril 2025 auprès d’Ariane Rousseau, au 819 668-0788. Ce tournoi est organisé par la Ville de Bécancour, en collaboration avec la FADOQ et les Loisirs de Saint-Grégoire.

Du côté de Bécancour, les Bécancouroises et Bécancourois pourront prendre part à un trajet de 3 km, soit à la marche ou à la course. Le départ est prévu à 13 h 30 à l’aréna de Bécancour. Le parcours est encadré et des gâteries seront au rendez-vous pour les participants. L’activité À Bécancour, on bouge ! est tout à fait gratuite, mais il est préférable de s’inscrire à l’avance via un formulaire en ligne.

L’organisation de ces deux activités s’intégrant à la Journée nationale du sport et de l’activité physique est en concordance avec la Politique familiale de la Ville de Bécancour, qui prône l’adoption et le maintien d’un mode de vie sain et actif. De plus, ce type d’événements sportifs a un impact significatif sur l’épanouissement personnel des individus et leur sentiment d’appartenance à la collectivité bécancouroise.