Tous derrière la candidature de l’Aréna de Saint-Boniface

La Ville de Shawinigan invite la population à se mobiliser massivement et à aller voter, les 4 et 5 avril prochains, pour permettre à la municipalité de Saint-Boniface de remporter le concours Kraft Hockeyville 2025. Il s’agit d’un vote illimité, ouvert à tous pour une période de 32 heures, et qui permettra au gagnant de remporter le grand prix d’une valeur de 650 000 $.

« La Ville de Shawinigan est fière de soutenir la candidature de l’Aréna de Saint-Boniface, mais pour gagner ce prestigieux prix, notre voisine a besoin de l’appui du plus grand nombre de personnes. Je vous encourage donc à appuyer massivement la candidature de l’Aréna de Saint-Boniface et à aller voter ! L’amélioration de l’Aréna de Saint-Boniface aura un impact positif sur nous tous et surtout, cela fera rayonner la région ! », indique le maire de Shawinigan, Michel Angers.

Vote en ligne

Le vote se déroulera en ligne du vendredi 4 avril, 9 h, au samedi 5 avril, 17 h. Chaque personne peut voter autant de fois qu’elle le souhaite à l’adresse suivante: www.krafthockeyville.ca. L’invitation de vote est lancée à tous: entreprises, écoles, organisations, citoyens... l’important est d’aller voter.

Si vous souhaitez profiter de l’ambiance festive de cet événement, l’Aréna de Saint- Boniface sera ouvert en continu pendant toute la période de votation (32 heures). Des bénévoles seront sur place et plusieurs postes d’ordinateur seront disponibles pour maximiser le vote. Une programmation est également à l’horaire vendredi soir et samedi.