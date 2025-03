Une chasse aux oeufs de Pâques au Moulin Michel de Gentilly le 5 avril

Le samedi 5 avril prochain, la Ville de Bécancour convie les familles au Moulin Michel de Gentilly à participer à une chasse aux oeufs de Pâques. L'activité est gratuite et la journée se déroulera de 10 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h, et ce, peu importe la température.

Les participants devront aider le lapin de Pâques à retrouver ses œufs en accomplissant différents défis. Pour collecter les cocos, les enfants doivent apporter leur panier. En plus de la chasse aux œufs de Pâques, une histoire interactive à midi et un atelier de teinture d’œufs de 13 h à 15 h sont aussi prévus. Des sucreries seront au rendez-vous.

Un restaurant payant sera aussi disponible sur place.