Fermeture du parc Étienne-Bellemare à Shawinigan

À la suite des recommandations du ministère de la Sécurité publique, la Ville de Shawinigan ferme le parc Étienne-Bellemare dans le secteur Saint-Jean-des-Piles.

Rappelons que le parc était fermé depuis les pluies diluviennes des 9 et 10 août dernier, en raison d’un affaissement important. D’autres affaissements ont également eu lieu au cours des dernières années. Le ministère de la Sécurité publique indique que cette zone est maintenant qualifiée comme étant à fortes contraintes et que le site n’est plus sécuritaire pour une présence accrue du public.

Afin de créer un projet de réaménagement répondant aux besoins de la communauté, la Ville de Shawinigan tiendra au printemps une séance d’information citoyenne pour identifier un éventuel nouvel emplacement pour les infrastructures actuellement présentes dans le parc Étienne- Bellemare. La consultation permettra à chacun d’exprimer ses idées sur le futur aménagement.

La Ville communiquera les détails de la séance d’information citoyenne au cours des prochaines semaines.

Démantèlement des structures et des œuvres d’art

La Ville a procédé au cours des dernières semaines à l’inventaire des œuvres d’art (sculptures, canot, capsule temporelle, tableaux, etc.), de même qu’à celui des équipements, comme les clôtures en fer forgé, présents sur le site du parc.

Afin de s’assurer de la sécurité de tous, les équipements du parc Étienne- Bellemare doivent être démantelés avant le dégel, soit prochainement.

La Ville de Shawinigan entreposera les œuvres et les équipements au Centre communautaire de Saint-Jean-des-Piles le temps d’obtenir des propositions à la suite de la consultation citoyenne.