Conor Frenette nommé joueur le plus utile de la division Est de la OUA

Conor Frenette, attaquant de l’équipe de hockey des Patriotes de l’UQTR, a été nommé joueur le plus utile de la division Est de l'Ontario University Athletics (OUA) pour la saison 2024-2025, une distinction prestigieuse annoncée lors de la remise des honneurs individuels et la nomination des équipes d’étoiles de la OUA aujourd’hui.

L’étudiant-athlète de 24 ans a été une pièce maîtresse de la formation de Marc-Étienne Hubert tout au long de la saison. Avec 20 buts et 15 passes en seulement 24 matchs, Frenette a terminé au sommet du classement des pointeurs du circuit ontarien pour la moyenne de buts et de points par match. Son leadership sur la glace et son engagement inébranlable ont été essentiels au succès des Patriotes cette saison. En plus de cet important honneur individuel, le capitaine des Patriotes a également été nommé sur la première équipe d’étoiles de la division Est de la OUA.

L’entraîneur-chef de la formation trifluvienne, Marc-Étienne Hubert, a salué le travail acharné et l’engagement de son joueur de centre de 3e année : « Conor est l’exemple parfait d’un joueur complet et versatile. Capitaine des Patriotes, il est un leader naturel qui excelle dans tous les rôles et missions qui lui sont proposés. Il est un joueur courageux, intelligent et démontre un niveau d’engagement exceptionnel dans l’ensemble de son jeu. »

L’étudiant au doctorat en chiropratique a également brillé sur la scène internationale, représentant le Canada aux Jeux mondiaux universitaires de la Fédération internationale du sport universitaire (FISU) à Turin, en Italie, en janvier dernier. Frenette a marqué 6 buts et 6 passes en 7 rencontres, contribuant à la conquête de la médaille d'or de l’équipe canadienne.

Olivier Boutin parmi les étoiles recrues du circuit

De son côté, le défenseur recrue Olivier Boutin figure dans l’équipe d’étoiles des recrues de la division Est de la OUA.

À sa première saison dans l’uniforme des Patriotes, l’étudiant au baccalauréat en psychologie à l’UQTR a amassé neuf mentions d’aide en 25 rencontres. Celui qui portait les couleurs des Wildcats de Moncton la saison dernière dans la LHJMQ s’est distingué par sa fiabilité en défensive et sa capacité à relancer l’attaque.

« Olivier est un défenseur intelligent, dynamique et efficace dans toutes les facettes du jeu. À sa première année avec le programme, il a su se distinguer dans un rôle important sur les unités spéciales ainsi que lors des situations de jeu offensives et défensives à 5 contre 5 », a fait valoir son entraîneur-chef.

Ces étudiants-athlètes ont brillé par leur jeu solide et leur détermination tout au long de la saison, leur permettant d’obtenir une place parmi l’élite du circuit. Leur contribution à l’équipe a été essentielle au succès collectif des Patriotes cette saison.