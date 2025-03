Kraft Hockeyville 2025 : un rassemblement à l'aréna de Saint-Boniface

Le samedi 15 mars, la population de Saint-Boniface est invitée à se rassembler pour découvrir si leur aréna figure parmi les quatre finalistes de la compétition Kraft Hockeyville 2025.

Les gens sont invités à venir dès 18 h à l'Aréna de Saint-Boniface. Ce sera également l'occasion de célébrer tout le travail accompli et la mobilisation de la communauté jusqu'ici.

Au programme de la soirée : diffusion de la programmation de la LNH sur écran géant, animations et ambiance festive, remise de prix et surprises pour les participants, des jeux et concours avec la chance de gagner des produits Kraft et autres prix, présence de nos bénévoles, ambassadeurs et partenaires et restauration sur place et service de bar.

L'évènement est ouvert à tous les citoyens, familles, partenaires, entreprises locales et médias.

Un pas de plus vers la grande finale !

Si Saint-Boniface est sélectionné parmi les quatre finalistes, il ne restera qu'une dernière étape : le vote national les 4 et 5 avril 2024. Ce sera une course contre la montre, où toute la population du Québec sera appelée à voter massivement pour permettre de remporter le grand prix de 250 000 $ en rénovations pour l'aréna et accueillir un match préparatoire de la LNH.

Depuis 2008, aucun aréna du Québec n'a remporté Hockeyville.