Semaine de relâche : Une foule d’activités offertes à Shawinigan

La Ville de Shawinigan tient de nombreuses activités pendant la semaine de relâche, dans le but que les familles puissent profiter de ces quelques jours de congé.

Si la température le permet, il sera possible d’utiliser la glace des nombreuses patinoires extérieures de la Ville et les chalets de services. L’horaire sera bonifié durant la semaine de relâche en ce qui concerne le patinage libre et le hockey libre dans les arénas. Pour connaître les détails, rendez-vous au shawinigan.ca/patinlibre.

Bain libre

L’horaire du bain libre à la piscine du Cégep de Shawinigan et à l’école secondaire du Rocher est disponible en ligne au shawinigan.ca/bainlibre.

Bibliothèques

Les Bibliothèques de Shawinigan proposent de belles découvertes à emprunter: en plus des livres, des trousses thématiques peuvent être empruntées, tout comme des instruments de musique et des jeux de société.

Le samedi 1er mars à 10 h 30, les bibliothèques débutent la semaine de relâche avec En avant la musique : apprendre à jouer du ukulélé. En compagnie de Dominique Moisan, initiez-vous à la pratique de ce petit instrument. L’activité est destinée aux personnes âgées de plus de 10 ans et aura lieu à la bibliothèque Hélène-B.- Beauséjour.

Le mardi 4 mars à 14 h, pour les 8 à 12 ans, place à la Fabrique à Brico : graffiti! Viens t’initier au lettrage du graffiti avec Aurélie et découvrir cette culture urbaine très populaire à la bibliothèque Fabien-LaRochelle.

Le mardi 4 mars à 18 h 30, les enfants de 4 à 7 ans sont attendus pour l’heure du conte en pyjama à la bibliothèque Colette-B.-Forget (secteur Saint-Gérard-des- Laurentides).

Le mercredi 5 mars de 13 h 30 à 15 h 30, la bibliothèque Bruno-Sigmen accueillera une activité de Lego libre pour les enfants de 5 à 12 ans.

Le jeudi 6 mars à 13 h 30, place au cinéma de la relâche à la bibliothèque Bruno- Sigmen! Chaque enfant présent recevra un sac de maïs soufflé gratuitement.

Le vendredi 7 mars de 13 h 30 à 15 h à la bibliothèque Helène-B.-Beauséjour, place à l’heure du conte avec Rêveline (pour les 3 à 7 ans).

Le vendredi 7 mars de 15 h 30 à 17 h à la bibliothèque Helène-B.-Beauséjour, place à l’heure du conte et jeu-questionnaire La cité des légendes pour les 6 à 10 ans. En plus de te lire l’amusante histoire Barbouillon et le monstre du parc, Rachel Graveline te fera découvrir son univers créatif.

Le samedi 8 mars de 13 h 30 à 15 h 30 à la bibliothèque Fabien-LaRochelle, l’organisme La Criaillerie animera un atelier de création de personnages fantastiques à l’aide de l’aquarelle et de crayons Pilot pour les enfants (8 à 16 ans).

Les Fabriques à Brico sont également disponibles dans les bibliothèques suivantes: Hélène-B.-Beauséjour, Fabien-LaRochelle et Bruno-Sigmen. Du matériel est mis à votre disposition (papier, crayons de couleur, livres pédagogiques, nappe à colorier, etc.) pour créer et vous amuser seul, entre amis ou en famille! On vous invite à nous joindre pour connaître l’horaire.

Vous souhaitez combiner lecture et extérieur? Venez emprunter notre trousse Enfant nature. Elle comprend quatre volumes, une bâche, un mousqueton et un matelas de sol afin de poursuivre l’aventure de la lecture à l’extérieur! Les Bibliothèques de Shawinigan ont plusieurs trousses thématiques à emprunter.

Ces activités sont réservées en priorité aux abonnés des bibliothèques. Les inscriptions sont obligatoires et les places sont limitées. Tous les détails au biblio.shawinigan.ca.

Badminton libre

Les 4 et 6 mars, il sera possible de pratiquer le badminton à l’école secondaire Val- Mauricie de 19 h 45 à 22 h. Visitez le shawinigan.ca/activitessportives pour les détails.

Activités extérieures

Il est possible d’aller glisser au parc de la Rivière-Grand-Mère en tout temps. Apportez votre traîneau, luge ou autre accessoire de glisse.

Également, que ce soit pour faire de la raquette, de la randonnée, du ski de fond ou pour une promenade en plein air, il est possible de pratiquer ces activités dans tous les secteurs de la ville, puisque les pistes et les parcs sont aménagés pour vous permettre de profiter des belles journées. Pour connaître les bonnes adresses, consultez le shawinigan.ca/activiteshivernales.

Moments sportifs

Initiez votre famille et vos amis à la pratique de différents sports grâce aux Moments sportifs. Prenez note qu’un gymnase sera réservé en tout temps pour la pratique technique et les autres gymnases seront installés selon le sport demandé par les participants sur place (soccer, hockey cosom, volleyball, basketball, badminton, etc.).

Les groupes qui souhaitent utiliser les gymnases doivent accepter toute personne désirant pratiquer le même sport. Les Moments sportifs ont lieu du lundi 3 mars au vendredi 7 mars. Détails au shawinigan.ca/momentssportifs.