Le Défi Mauricie revient pour une 18e année cette fin de semaine

La course de chiens de traîneaux du Défi Mauricie sera de retour les 1er et 2 mars à Saint-Luc-de-Vincennes pour une 18e année. Ce sera la troisième des quatre courses sanctionnées Club d’attelage de chiens du Québec (CACQ) en 2025.

Le Défi Mauricie comprend deux classes de course. La première classe regroupe les attelages de 6 chiens qui s’élanceront sur un parcours d’environ 6 milles. La deuxième course met en compétition les équipes de la classe illimitée. Celle-ci comprend des attelages de 12 à 18 chiens qui se disputeront la victoire sur un parcours d’environ 15 milles. Tout au long de ces courses, dite la « Formule 1 » des chiens de traîneaux, les meilleurs attelages peuvent atteindre des vitesses moyennes d’environ 30 kilomètres à l’heure. Nos champions de l’an passé, Claude Bellerive dans la classe illimitée et Kathy Dagenais dans la classe 6 chiens seront à nouveau sur la ligne de départ.

Les courses se font en deux étapes avec un départ le samedi et un second départ le dimanche, à compter de 11h00. Le temps cumulatif des deux journées détermine le classement final. Une cinquantaine d’équipes de mushers provenant du Canada et des États-Unis sont attendues à cette compétition d’envergure nationale. Le Défi Mauricie est doté d’une bourse de 15 000$ partagée entre les deux classes de courses. La remise des prix et des trophées pour les équipes gagnantes se tiendra à la salle communautaire de Saint-Luc-de-Vincennes vers 16h00 le dimanche.

Tous sont cordialement invités à Saint-Luc-de-Vincennes et le long du parcours pour assister gratuitement à ce magnifique spectacle hivernal unique dans notre région. Un rendez-vous familial à ne pas manquer.