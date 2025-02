La 16e édition des Défis du Parc – Nordique attire 1 200 jeunes

L'édition 2025 des Défis du Parc - Nordique a connu, encore cette année, un immense succès en rassemblant pas moins de 1200 jeunes de 22 écoles primaires du Centre des services scolaire de l’Énergie.

Cet événement a permis à tous ces jeunes de vivre une journée dynamique en plein air au parc national de la Mauricie. Grâce à un environnement exceptionnel, souvent appelé le plus beau terrain de jeu qu’est le parc national de la Mauricie, ces jeunes ont pu explorer les joies de l'hiver tout en restant actifs et engagés dans des activités sportives.

L'objectif de cet événement demeure le même chaque année : encourager les jeunes à bouger et à développer de saines habitudes de vie, en cohérence avec la mission des Défis, mais aussi celle de la Ville de Shawinigan. Cette édition 2025 confirme l'importance d'une telle initiative pour les élèves du Centre des services scolaire de l'Énergie, les étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières et du Collège Laflèche, ainsi que pour toute la communauté.

« Voir autant de jeunes s'amuser en plein air et profiter d'un site aussi magnifique est une immense fierté pour nous. Merci à tous les partenaires et bénévoles qui rendent cet événement possible et qui permettent à notre jeunesse de bouger dans un cadre exceptionnel. À l’année prochaine! », exprime Stéphanie Ricard, directrice générale des Défis du Parc.