Le patineur de vitesse Alexis Dubuc-Bilodeau parmi les meilleurs du monde

Le jeune patineur de vitesse de Trois-Rivières Alexis Dubuc-Bilodeau se mesurera à l'élite montante mondiale lors de la Coupe du monde junior qui se déroule cette fin de semaine au Centre de glaces Intact assurances à Québec.

L'athlète de 17 ans est parvenu à bien garnir sa fiche avec de belles performances dans le passé. Il a débuté sur les longues lames à l’âge de 4 ans pour ensuite joindre les rangs du programme Sport-Études en patinage de vitesse de l’Académie les Estacades de Trois-Rivières.

Dernièrement, en novembre 2023, il a battu un record canadien au 1 500 mètres en étant le plus jeune homme à monter sur les marches de cette compétition lui permettant par le fait même de se qualifier pour les Jeux olympiques de la jeunesse se tenant en Corée en janvier 2024.

Au terme de la saison 2024, outre sa participation aux Jeux olympiques de la jeunesse, il s'est classé sur l’équipe « Next Gen » du Canada pour la saison 2024-2025. En octobre 2024, il s'est taillé une place sur l’équipe Junior Canadienne lui permettant ainsi de participer aux Coupes du monde junior et au championnat mondial junior. En novembre 2024 l’équipe junior et lui se sont envolés pour Bormio en Italie où se tenaient les deux premières étapes du circuit des Coupe du monde junior d’où il est revenu avec deux médailles d’argent au relais masculin.

Il est actuellement dans le top 20 canadien senior, et ce, depuis ses 16 ans. Après la Coupe de cette fin de semaine, il s’envolera pour Calgary pour participer au Championnat mondial junior du 27 février au 2 mars.

Il ne reste qu’un entrainement sur glace à Trois-Rivières au Centre Promutuel avant qu’Alexis ne reprenne la route des compétitions.