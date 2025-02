Florence Brunelle remporte un globe de cristal par équipe

La patineuse de vitesse de Trois-Rivières, Florence Brunelle, a connu une excellente fin de semaine lors de l'étape du Circuit mondial présentée à Milan, en Italie.

En effet, pour conclure cette étape, avec tous les excellents résultats des patineurs canadiens, pour la toute première fois, le Canada a remporté le globe de cristal par équipe.

Florence prenait part le dimanche à l'épreuve du relais mixte, accompagnée par Danaé Blais, Jordan Pierre Gilles et Félix Roussel. Ils ont remporté la médaille d'argent derrière les Néerlandais. Tandis que les Japonais ont monté sur la troisième marche, tandis que les Italiens ont été disqualifiés en raison d'un contact illégal sur l'athlète trifluvienne.

Un peu plus tôt dimanche, en grande finale du 500 m, Florence Brunelle a été ralentie par un dépassement en tout début de course et n’a jamais été en mesure de combler l’écart pour revenir sur ses rivales, terminant cinquième de ce départ remporté par l’Américaine Kristen Santos-Griswold.

Un globe de cristal bien spécial

Grâce à 21 victoires et un total de 37 podiums, les représentants de l’unifolié ont bouclé les six étapes du Circuit mondial avec 8731 points, devançant les Néerlandais (6919) et les Sud-Coréens (6184).

« Je suis très fier de l’équipe ! Cette saison, nous avons commencé à faire les choses un peu différemment et à travailler davantage en équipe. Les gars se respectent tous les uns les autres, ce qui leur donne l’occasion d’être vulnérables et de chercher à s’aider. Les filles s’en vont dans cette direction aussi en ce moment. Ça amène tout le monde à travailler en équipe, au lieu de le faire juste sur le plan individuel. Tu donnes et tu reçois, et ç’a permis de créer une énergie positive », s’est réjoui Marc Gagnon, entraîneur-chef du programme national.

« Ce bon état d’esprit nous donne de l’élan pour nous aider à faire ce que nous faisons depuis le début de l’été, en visant le Globe de cristal. Si on me l’avait demandé avant le début de la saison, j’aurais dit que nous allions tout faire pour mettre les chances de notre côté. J’étais confiant et je trouvais que nous avions de bonnes chances de réussir », a-t-il ajouté.

Du côté féminin, Florence Brunelle s’est classé troisième au 500 m, pendant que Danaé Blais a obtenu ce même classement sur 1000 m.

Les relais masculin et féminin ont tous les deux terminé la saison au premier rang du classement.

- À l'aide des informations de SportCom