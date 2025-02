Le Complexe sportif Alphonse-Desjardins change de nom

En séance publique, le 11 février, la Ville de Shawinigan a rejeté les trois soumissions reçues pour les travaux de réfection de la vespasienne et de la piscine du parc Antoine-St-Onge. Le prix de la plus basse soumission conforme dépassait de plus de 2,4 M$ le budget initial prévu pour ce projet. « Nous savons que la piscine est ...