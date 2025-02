Réfection de la piscine Antoine-St-Onge : les soumissions rejetées

En séance publique, le 11 février, la Ville de Shawinigan a rejeté les trois soumissions reçues pour les travaux de réfection de la vespasienne et de la piscine du parc Antoine-St-Onge.

Le prix de la plus basse soumission conforme dépassait de plus de 2,4 M$ le budget initial prévu pour ce projet.

« Nous savons que la piscine est attendue par les citoyens du quartier Saint-Marc et ceux avoisinants. Par contre, le projet présenté dépassait de 34 % le budget prévu au PTI. Par la force des choses, nous devons rejeter les soumissions. Nous allons lancer un nouvel appel d’offre dès que possible et nous continuons à viser une ouverture pour l’été 2026, même si nous sommes conscients que des délais pourraient s’ajouter. »

Le budget prévu au PTI pour la réfection de la piscine Antoine-St-Onge est de 9,3 M $.