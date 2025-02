Une 16e année des Défis du Parc-Nordique du 19 au 21 février

L’équipe des Défis du Parc – Nordique revient pour une 16e année qui se déroulera du 19 au 21 février 2025, au parc national de la Mauricie. Cette année, plus de 1200 jeunes auront l’opportunité de vivre une expérience de plein air dynamique, tout en célébrant les plaisirs de l’hiver.

Les Défis du Parc – Nordique offrent aux élèves de 3e et 4e année du primaire l’occasion de s’immerger dans des activités sportives hivernales variées. Un événement éducatif et récréatif qui permet aux jeunes participants de se connecter avec la nature tout en s’adonnant à des défis stimulants.

Cette édition marquera également un moment important pour souligner les nombreuses années de collaboration entre les Défis du Parc – Nordique, le Centre des services scolaire de l’Énergie, l’Université du Québec à Trois-Rivières et le Collège Laflèche. Depuis le début de ces partenariats, plus de 10 000 élèves ont eu la chance de vivre cette expérience unique au parc national de la Mauricie.

Volet éducatif

Depuis toutes ces années, la vocation éducative des Défis du Parc – Nordique s’est consolidée. En 2025, vingt-deux écoles du Centre des services scolaire de l’Énergie ont mis l’événement à l’agenda. « Cet événement est attendu de nos élèves chaque année. En participant au volet hivernal des Défis du Parc, nos élèves s’amusent en explorant de nouvelles façons de profiter des joies de l’hiver. Nous sommes fiers de notre implication dans cet événement dont la réputation n’est plus à faire », mentionne Marianne Larin, enseignante en éducation physique au CSS de l’Énergie.

La collaboration entre les Défis du Parc - Nordique et le département des Sciences de l’activité physique de l’UQTR est solide et pérenne. En effet, depuis plus de 10 ans, le projet est intégré au programme de formation des futurs enseignants en éducation physique et à la santé. À cet effet, plusieurs cours contribuent à la préparation des 100 étudiants participants, de sorte que les ateliers proposés aux élèves du primaire lors des journées des Défis du Parc – Nordique soient de qualité. « C’est une réelle opportunité pour les étudiants d’expérimenter les prémisses de l’enseignement en faisant vivre aux élèves le plaisir des activités physiques et de plein air en hiver », indique la directrice du programme de 1er cycle en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l’UQTR, Sacha Rose Stoloff.

De plus, les étudiants du Collège Laflèche, dans le programme de Gestion et intervention en loisir, jouent un rôle clé dans l'animation et l'intervention auprès des jeunes. « Grâce à cette belle expérience d'apprentissage en milieu de travail, nos étudiants ont l'opportunité de développer leurs compétences en animation et en intervention, et ce, pour favoriser le développement physique des élèves du primaire. Nous sommes fiers et reconnaissants de ce partenariat entre nos deux organisations », mentionne David Gélinas, professeur et coordonnateur de stages pour le programme de Gestion et intervention en loisir du Collège Laflèche.

Partenariat avec la Ville de Shawinigan

Un autre aspect clé de la réussite de cet événement est le soutien de la Ville de Shawinigan, un partenaire essentiel dans la promotion des saines habitudes de vie et de l’activité physique. Le maire de Shawinigan, Michel Angers, souligne l’importance de cette collaboration annuelle : « Dans notre Politique-cadre, le partenariat est la clé pour promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie. La Ville de Shawinigan est très fière de supporter chaque année cet événement qui fait bouger notre population et surtout, notre jeunesse. Promouvoir l’activité physique, dans un endroit aussi enchanteur que le parc national de la Mauricie, est une excellente manière d'encourager les Shawiniganais à bouger! »

À la découverte de la nature avec Parcs Canada

« L’équipe du parc national de la Mauricie se réjouit d’accueillir les Défis du parc – Nordique. Cet événement permet aux jeunes de découvrir le plaisir de bouger en pleine nature au parc. En encourageant les jeunes à nouer des liens avec cet incroyable lieu naturel à deux pas de chez eux, nous inspirons la prochaine génération de gardiens de ces trésors nationaux. Nous sommes heureux de fournir le terrain de jeu pour cette initiative devenue incontournable dans la région. » mentionne Geneviève Caron, directrice d’unité de gestion de la Mauricie et de l’Ouest du Québec, Parcs Canada.

Ce contact avec la nature et les activités en extérieur est au cœur de l'événement, permettant aux jeunes participants de développer un lien durable avec leur environnement tout en s'amusant. Cette année encore, les participants pourront vivre des moments mémorables, tout en ayant l’opportunité de développer des compétences précieuses pour leur avenir.