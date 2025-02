La patineuse Florence Brunelle remporte une médaille d'or à Tilburg

La patineuse de vitesse Florence Brunelle de Trois-Rivières a décroché sa première médaille d'or individuelle dans le circuit mondial de patinage de vitesse courte piste de Tilburg, aux Pays-Bas, ce dimanche.

L'athlète de de 21 ans a tout donné lors de la finale du 500 m féminin. Dès le départ, elle a prit la tête en devançant la Polonaise Natalia Maliszewska, tandis que la Néerlandaise Michelle Velzeboer, initialement troisième, a réussi à s’emparer de la médaille d’argent. L’Américaine Kristen Santos-Griswold a complété le podium.

« Je suis extrêmement heureuse et fière. Je commençais tranquillement à réaliser que c’était possible de gagner avec mes bons résultats en début de saison sur 500 m. Je devais rester concentrée sur le processus. C’est une première médaille d’or ! J’ai été très malade au retour des compétitions en Asie et quand j’ai commencé à m’en remettre, j’ai eu des problèmes de coordination et j’ai subi une commotion cérébrale ensuite. Je suis toujours demeurée dans le moment présent, j’ai contrôlé ce que je pouvais contrôler et ç’a fonctionné », a partagé Florence.

Elle a également participé au relais mixte en finale B. Le quatuor composé que de patineurs québécois a triomphé. La Trifluvienne était accompagnée de Kim Boutin, Jordan Pierre-Gilles et Félix Roussel.

Le circuit mondial de patinage de vitesse sur courte piste reprendra à Milan, en Italie, à partir du 14 février prochain.

- À l'aide des informations de Sportcom.