La population bécancouroise invitée à participer au Défi château de neige

Jusqu’au 10 mars, la population de Bécancour est invitée à participer au Défi château de neige. Cette activité ludique permettra aux petits comme aux grands de passer du bon temps à l’extérieur, tout en participant à l’embellissement de leur quartier.

Après avoir lu attentivement les règlements et les consignes de sécurité, les participants doivent construire leur château et lorsqu’il est terminé, il suffit de le prendre en photo en format paysage. Le fichier doit ensuite être déposé dans la section « Inscriptions » du site web du défi.

Différentes catégories

Famille et ami : Pour la population en générale.

Petite enfance : Services de garde et CPE qui encadrent les enfants de 0 à 5 ans.

École : Pour les écoles primaires, secondaires, cégep et université.

Organisme : Organisme à but non lucratif, regroupement, municipalité.

Entreprise: Entreprise désirant participer au défi à titre d’activité d’engagement social avec ses employés et leurs familles.

Événement (municipalité et organisme) : Événement qui inclut le Défi château de neige dans leur programmation.

À la fin du défi, la Ville de Bécancour fera tirer deux prix parmi les participants bécancourois, soit deux séjours de deux nuitées chacun pour deux à quatre personnes dans des chalets (Le Cardinal et Le Colibri) du Parc régional de la rivière Gentilly.

À propos du Défi château de neige

Le Défi château de neige a pour mission de promouvoir les saines habitudes de vie et favoriser l’intérêt de la population québécoise envers la pratique d’activité physique en plein air lors de la saison hivernale. Un peu partout au Québec, les familles et amis, les garderies et CPE, les écoles, les municipalités et les organismes sont invités à construire un château de neige en équipe.