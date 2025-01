Shawinigan : Semaine d’essai gratuit aux cours de mise en forme

Afin d’encourager la population à bouger et à adopter de saines habitudes de vie, la Ville de Shawinigan offre une semaine d’essai gratuit aux cours de mise en forme aquatique, en salle et en plein air.

Du 13 au 19 janvier, initiez-vous à une variété de cours : course à pied, étirements, yoga, aérobie, musculation, aquaforme, aquajogging, et plus encore. Les cours de mise en forme aquatique se déroulent à la piscine du Cégep de Shawinigan, tandis que les cours en salle se tiendront au chalet de services du parc des Papetiers et à la salle communautaire Théodoric- Lagacé. Il y a des activités de course à pied en plein air dans le stationnement du Centre Gervais Auto.

Les cours s’adressent à une clientèle adulte et les places sont limitées. Pour consulter l’horaire complet : http://www.shawinigan.ca/mise-en-forme pour les cours en salle et en plein air et http://www.shawinigan.ca/natation pour les cours en piscine.

Horaire d’essai pour la piscine du Cégep de Shawinigan *À noter que le cours sera de niveau initiation.

Horaire d’essai pour les activités en salle

Rappelons que les inscriptions débuteront le 20 janvier à 8 h 30, pour les résidents de Shawinigan. Les résident·e·s de Saint-Boniface (municipalité ayant une entente avec la Ville de Shawinigan) pourront s’inscrire dès le mercredi 22 janvier, puis les non-résident·e·s, le jeudi 23 janvier. Puis, la session de cours de mise en forme débutera le 27 janvier. Il s’agit donc d’une belle opportunité d’essayer les différents cours avant de s’y inscrire!

Séance d’évaluation pour les cours de natation

Vous voulez vous inscrire ou inscrire un enfant dans un cours de natation et vous hésitez pour le choix du niveau. Nous vous invitons à une séance d’évaluation le mardi 14 janvier entre 17 h et 19 h. Cette évaluation dure 10 minutes par participant et aucune réservation n’est requise.