Pêche aux petits poissons des chenaux : les préparatifs vont bon train

Avec l’arrivée de la glace sur la rivière Sainte- Anne, la 87e saison de pêche aux petits poissons des chenaux se concrétise et les préparations vont bon train.

Plusieurs journées sous zéro ont permis qu’une glace se forme sur la rivière. Sa résistance au doux temps et aux précipitations des derniers jours lui a permis d’atteindre quatre pouces d’épaisseur à certains endroits. Maîtres de leur métier et de leur rivière, les pourvoyeurs travaillent déjà à pomper de l’eau sur la glace afin de la faire épaissir. On rappellera les objectifs à atteindre qui sont d’au moins 10 pouces pour permettre une activité de pêche sécuritaire et de 12 po pour permettre la circulation automobile. La directrice générale de l’organisation, Mme Émilie Roy-Element explique « La clé du succès de la pêche à Sainte-Anne est l’épaississement mécanique de la glace. Cette pratique peu répandue nous permet de maintenir la tradition même dans l’éventualité d’un hiver doux. » L’équipe espère que les temps froids se maintiendront, mais il est encore trop tôt pour s’avancer sur la date officielle du lancement de la pêche.

Quelques nouveautés viendront marquer cette 87e édition telles que la vente de billets de moitié-moitié. Il sera possible de s’en procurer au bureau de l’Association des pourvoyeurs, à la Place Groupe Lafrenière tracteurs Kubota, à la Place Desjardins et auprès de vendeurs itinérants qui iront à la rencontre des pêcheurs sur la rivière. Les profits serviront à bonifier les activités et l’animation, plus précisément par l’achat de deux cabanes qui serviront de kiosques aux producteurs locaux afin de faire connaître leurs produits. Les tirages auront lieu tous les lundis dès l’ouverture de la pêche et jusqu’au 17 février 2025.

Un bar sera également ajouté à la Place Groupe Lafrenière tracteurs Kubota. Il sera possible de se procurer entre autres de la bière des microbrasseries du coin, mais aussi des breuvages chauds. Des options sans alcool seront également offertes. Tous les profits iront au Shack La Pérade, la maison des jeunes de la municipalité.

La centrale de réservation est maintenant ouverte. Pour réserver un chalet, les amateurs de pêche sont invités à appeler au 418 325-2475 ou à écrire au [email protected] .