Un 41e Gala Sport- Hommage Desjardins pour honorer les athlètes d'ici

C’est dans une ambiance festive que se tiendra la 41e édition du Gala Sport-

Hommage Desjardins, le samedi 18 janvier 2024 à la salle Philippe-Fillion du

Centre des arts de Shawinigan. Tous les nommés et leurs parents sont attendus

pour 18h30 pour le traditionnel tapis rouge.

La soirée sera sous la coprésidence d’honneur de madame Karine Taschereau, directrice générale de la Caisse de l’ouest de la Mauricie, ainsi que de Monsieur Éric Myles, directeur exécutif sport, à Comité olympique canadien. Au fils des ans Sport-hommage a versé en bourses plus de 520 000$.

Vingt-deux (22) Desjardins seront remis aux athlètes, entraîneurs, équipes bénévoles, événements et officiels qui se sont signalés au cours de la dernière année. Le tapis rouge Trois-Rivières Mitsubishi mettra en vedette, quatre nouveaux intronisés au Temple de la renommée sportive de la Mauricie soit : monsieur Jacques Moffatt, RSEQ, Luc Briand, officiel de Judo, Marie-Ève Nault, médaillée olympique en soccer et Marc Beegs, paracycliste.



Cette année, toutes les institutions d’enseignement supérieur de la Mauricie s’engagent à offrir une bourse à un de leur étudiant-athlète respectif. " Très heureux de constater que les maisons d'enseignement de niveau collégial, adhèrent à la remise de bourse afin de permettre la rétention des talents de chez nous. La plupart des étudiants athlètes ont d'excellent résultat scolaire et se surpassent dans la pratique de leur discipline sportive" de souligner André Beauchesne, président de la Corporation Sport-hommage Desjardins. Chaque bourse sera attribuée selon des critères spécifiques de chaque institution.

Afin de permettre une plus grande participation au Gala, l'organisation a changé la formule ce qui permet de réduire le coût des billets à seulement 45$. Les billets sont en vente dès maintenant sur le site internet du Centre des arts de Shawinigan ou par téléphone : 819-539-6444