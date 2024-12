Shawinigan invite la population à bouger pendant le temps des Fêtes

Durant le temps des Fêtes, la Ville de Shawinigan offre à sa population une multitude d'activité de loisirs et de cultures pour tous les âges.

Activités spéciales

Heure du conte spécial Noël le samedi 14 décembre, 10 h 30, à la bibliothèque Fabien-LaRochelle.

Cinéma les Lauréats : venez visionner sur grand écran le film Ru, un film qui s’est distingué. La représentation a lieu le jeudi 19 décembre 18 h 30 à la bibliothèque Bruno-Sigmen.

Fabrique à brico: du matériel est mis à votre disposition (papier, crayons de couleur, livres pédagogiques, nappe à colorier, etc.) pour créer et vous amuser seul, entre amis ou en famille! Une multitude de thèmes sont explorés comme le dessin manga, l’origami, le coloriage pixel-art et le calligramme. Laissez libre cours à votre imagination avec la Fabrique à Brico ! Tous les samedis et dimanches, 13 h 30 à 15 h 30 à la bibliothèque Hélène-B.-Beauséjour et les samedis seulement dans les bibliothèques Fabien-LaRochelle et Bruno-Sigmen.

Piscine intérieure

Plusieurs plages horaires de bain libre et d’aqualongueur seront offertes à la piscine du Cégep de Shawinigan. Pour consulter l’horaire de ces activités aquatiques libres, rendez-vous au shawinigan.ca/bainlibre.

Arénas

Les plages horaires de patinage libre et de hockey libre (familial ou adulte) ont été bonifiées pour la période des Fêtes! Pour obtenir les horaires, consultez le shawinigan.ca/patinlibre et le shawinigan.ca/hockey.

Activités en gymnase

Les activités de badminton libre sont en pause du 19 décembre au 14 janvier. Qu’à cela ne tienne, il sera possible d’accéder aux gymnases de l’école secondaire Val-Mauricie, les 2, 3 et 4 janvier pour pratiquer différents sports en famille ou avec des amis, dans le cadre des Moments sportifs! Les détails se trouvent au shawinigan.ca/momentssportifs.

Patinoires extérieures

Dès que la température le permettra, les patinoires extérieures et sentiers glacés seront accessibles gratuitement. Pour connaitre l’horaire détaillé, veuillez-vous référer au shawinigan.ca/loisirs-et-culture/installations- sportives-et-recreatives. Surveillez notre annonce officielle pour profiter des patinoires sur le territoire!

Activités en plein air

Pour savoir où profiter du beau décor shawiniganais à pied, en raquette ou en ski de fond, consultez la carte interactive au shawinigan.ca/carte-hiver.

Bibliothèques

Les bibliothèques de Shawinigan sont ouvertes pour la période des Fêtes, sauf les 24, 25, 26 et 31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier. Profitez de ce temps pour emprunter un livre, un DVD ou encore un instrument de musique gratuitement. Djembés, ukulélés, claviers, guitares, mandolines, cajons et accordéons sont disponibles. Nous avons plus d’une trentaine de films sous la thématique de Noël et près de 120 disques de musique des Fêtes disponibles!

C’est aussi l’endroit idéal pour jouer à des jeux de société pour les enfants de 0 à 12 ans, par le biais de son programme bibliojeux. Plus d’une centaine de jeux vous attendent dans les trois grandes bibliothèques.

Pour plus d’information, consultez le shawinigan.ca/bibliotheques.