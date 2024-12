L'argent pour la patineuse de vitesse Florence Brunelle en Chine

La patineuse de vitesse de Trois-Rivières, Florence Brunelle, a terminé deuxième en finale du 500 mètres lors du Circuit mondial de Pékin, en Chine, cette fin de semaine. Il s'agit de sa première médaille individuelle de sa carrière dans le Circuit mondial.

Elle attendait cette première médaille individuelle depuis longtemps. La Québécoise a lutté d’arrache-pied avec la Néerlandaise Xandra Velzeboer tout au long de la finale au 500 m, mais l’éventuelle gagnante a fermé la porte à toutes ses attaques.

« J’étais très calme en finale, je savais ce que j’avais à faire et j’ai laissé mon corps s’exprimer. C’est vraiment agréable de finir la course avec cette première médaille individuelle. J’ai cru à la médaille d’or à un certain moment, je voulais être lucide et jouer les bonnes cartes en finale. J’ai réussi à dépasser Velzeboer, mais mon exécution a été moins bonne par la suite et elle m’a reprise rapidement », a mentionné Florence Brunelle.

« Je suis vraiment fière ! Même si je ne finissais pas sur le podium dans le passé, j’ai fait de très bonnes courses et je savais que c’était une question de temps. D’avoir finalement cette médaille-là, ça me permet de mieux réaliser que je fais bien les choses. Je ne pense pas que j’avais absolument besoin d’une médaille pour demeurer motivée, mais j’avoue que ça fait du bien et que c’est super plaisant », a-t-elle ajouté.

Après une performance en deçà de ses attentes au 1000 m la veille et une chute au relais mixte, Brunelle avoue avoir dû se ressaisir dans la nuit de samedi à dimanche pour s’assurer d’être prête, physiquement et mentalement.

Force est d’admettre que cette introspection a été bénéfique pour la Trifluvienne.

« Ç’a été un week-end particulier, tout n’a pas super bien été lors des qualifications vendredi et j’ai vécu quelques insatisfactions hier (samedi). La médaille d’or au relais a fait du bien en fin de journée, mais je savais que je devais me ressaisir, me parler pour ne pas laisser ces mauvais sentiments-là guider négativement ma dernière journée. »

Brunelle a également participé à la finale B du relais mixte en compagnie de Kim Boutin, Jordan Pierre-Gilles et Steven Dubois. Les Canadiens ont terminé deuxièmes derrière les Pays-Bas afin de prendre le sixième rang au classement général.

Le Circuit mondial de patinage de vitesse courte piste prend maintenant la direction de Séoul, en Corée du Sud, pour son quatrième arrêt de la saison dès le week-end prochain.

-Avec les informations de SportCom