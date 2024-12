Soirée bingo à la librairie Poirier

Pour une 18e année, les Défis du Parc est de retour du 5 au 7 septembre 2025 au parc national de la Mauricie. L’équipe de l'évènement annonce que les inscriptions sont maintenant ouvertes. Il s'agit d'une autre belle occasion de se dépasser et de relever un défi personnel dans une ambiance des plus festives et chaleureuses, promet le comité ...