L’équipe des Coyotes de Louiseville soutenue par RONA

L'équipe des Coyotes de Louiseville fait partie du nouveau programme de commandite auprès des équipes de hockey des enfants des employés de RONA.

Pour ses 85 ans, l'entreprise a pris la décision d'offrir un montant d'argent à 85 équipes à travers le Québec pour encourager les jeunes locaux.

« Il y a eu un engouement immense pour le programme à travers tout notre réseau. 85 enfants de nos employés ont été choisis, autant dans nos magasins corporatifs que dans nos magasins affiliés, au siège social comme dans nos centres de distribution. Le hockey, c’est rassembleur, et ce programme nous permet non seulement de faire vivre la fièvre du hockey localement, mais également d’améliorer l’accessibilité au sport pour les jeunes canadiens et canadiennes », mentionne J.P. Towner, président et chef de la direction de RONA inc.

La somme remise servira, entre autres, à acheter du matériel, de réduire les frais d’inscription à certaines activités et à participer à des tournois. RONA offrira également aux joueurs ainsi qu’aux membres de leur famille des vêtements avec le logo de leur équipe.

RONA est fière de s’associer au hockey, un sport qui est cher au cœur des familles canadiennes. « Cet engagement auprès des équipes sportives nous rend très fiers car elles contribuent à notre jeunesse. Chez RONA, nous souhaitons permettre aux communautés de bâtir leurs milieux de vie et réaliser leurs rêves et ce programme vient soutenir le rêve de plusieurs jeunes », ajoute Catherine Laporte, vice-présidente principale, Marketing et expérience client chez RONA inc.