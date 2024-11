Les inscriptions ouvertes pour le Défis du Parc 2025 de Shawinigan

Pour une 18e année, les Défis du Parc est de retour du 5 au 7 septembre 2025 au parc national de la Mauricie. L’équipe de l'évènement annonce que les inscriptions sont maintenant ouvertes.

Il s'agit d'une autre belle occasion de se dépasser et de relever un défi personnel dans une ambiance des plus festives et chaleureuses, promet le comité organisateur.

Depuis ce midi, les gens peuvent s’inscrire en ligne à l’une des épreuves suivantes : le samedi 6 septembre, le Défi vélo, qui comprend des parcours de 105 km, 80 km ou 57 km. Les places sont limitées à 2 000 participants, dont 300 pour le 80 km.

Tandis que le 7 septembre, ce sera le tour des coureurs à pied de choisir entre le 21 km en sentier, le Yéti de 14 km, le Jean Coutu de 7 km, la course des jeunes Desjardins de 2 km et la marche Le Groupe Mauricie de 4 km.

Promotion et prix réduit

Toutes les personnes qui complèteront leur inscription avant le 19 décembre 2024 pourront profiter d’un tarif avantageux. De plus, pour chaque inscription à l'un des Défis Vélo, bénéficiez de 10 % de réduction sur un Défi Course, distance au choix. Ajoutez simplement les deux défis à votre panier et le rabais s’appliquera automatiquement. Cette offre est valable pour une seule course par personne. La course des jeunes et la marche sont exclues de la promotion.