Une nouvelle surface multisport au parc Alphonse-Trépanier à Shawinigan

Le joueur de football universitaire, originaire de Trois-Rivières, Thomas Gosselin, s'est vu décerner une bourse de 2 000 $ de Planète Mobile et de la Fondation Aléo. L'athlète de 20 ans est présentement joueur pour l'équipe du Rouge et Or à l'Université Laval à Québec. Il est étudiant au Baccalauréat en administration des affaires. Il a été ...