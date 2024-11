Plein Air Ville-Joie remporte un prix de l’Association des camps du Québec

Le 12 novembre, lors de son congrès annuel, l’Association des camps du Québec (ACQ) a attribué à Plein Air Ville-Joie, situé dans le secteur Pointe-du- Lac de Trois-Rivières, le prix Excellence programmation et vie de camp 2024 dans la catégorie camp de jour certifié pour son projet Camp La Relève.

Le projet La Relève est pour les adolescents qui sont trop vieux pour le camp de jour et trop jeune pour travailler. Ils apprennent les bases du travail en camp, au service à la clientèle et en cuisine sur une base de plein air ici à Trois-Rivières.

Leur temps est partagé entre profiter des activités sur le site et développer des compétences qui leur serviront lorsqu'ils seront sur le marché du travail. C’est ainsi que le camp La Relève est présenté au grand public, tout comme il a été présenté à la direction par une coordonnatrice qui croyait fermement que les jeunes de 12 à 14 ans pouvaient avoir leur place en camp de jour.

D’abord une colonie de vacances ouverte et opérée par la communauté des Sœurs dominicaines, Plein Air Ville-Joie a été fondée en 1992 afin de faire perdurer la mission de rendre accessible à cout abordable notre site unique niché aux abords du lac Saint- Pierre. Plein Air Ville-Joie est un organisme de charité dont les services de mission principaux sont l’organisation de camps d’été pour les jeunes, soit des camps familiaux, camps de jour et camps répit. Nous opérons également une base de plein air avec accès journalier pour profiter de nos plage, piscine et terrain ainsi que de la location de salles et chalets pour tous types de clientèles.