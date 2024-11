Le joueur de football trifluvien, Thomas Gosselin reçoit une bourse

Le joueur de football universitaire, originaire de Trois-Rivières, Thomas Gosselin, s'est vu décerner une bourse de 2 000 $ de Planète Mobile et de la Fondation Aléo.

L'athlète de 20 ans est présentement joueur pour l'équipe du Rouge et Or à l'Université Laval à Québec. Il est étudiant au Baccalauréat en administration des affaires. Il a été nommé au sein de l'équipe étoile football division 1 RSEQ durant ses deux dernières saisons collégiales, en 2022 et 2023. De plus, il a remporté le titre de joueurs défensif par excellence.

Thomas espère aider son équipe actuelle à remporter la Coupe Vanier et vise le titre de recrue de l'année dans la ligue RSEQ universitaire. Après ses études, il aimerait étudier en génie forestier et éventuellement ouvrir sa propre compagnie en génie forestier.

Un total de 115 000 $ en bourses et en services a été remise à 34 étudiants-athlète des grandes régions de Québec et Chaudière-Appalaches grâce au premier diner festif À table pour les athlètes présenté par Beneva, au partenaire présentateur de l’événement en 2025 Planète Mobile ainsi que trois donateurs du programme Donnez au suivant.