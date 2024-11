Transport en commun gratuit pendant la 59e Finale des Jeux du Québec

Du 25 juillet au 2 août 2025, le transport en commun sera gratuit pour tous, dans la Ville de Trois-Rivières, dans le cadre de la 59e Finale des Jeux du Québec.

Depuis la première Finale à l’été 1971, plusieurs entités ont rendu le transport gratuit pour une partie des participants, dont les athlètes et les personnes accréditées, mais c'est la première fois que cela concerne aussi les visiteurs et les citoyens de la ville hôte.

« Dès le départ, on voulait que le développement durable s’inscrive au cœur de notre événement. On voulait que ça distingue la Finale de Trois-Rivières des précédentes. Puisque l’événement est un gros générateur de déplacements, on a approché la STTR pour voir comment on pourrait faciliter l’accès au transport en commun au plus grand nombre. Quand ils nous ont dit jusqu’où ils étaient prêts à aller, ça allait au-delà de nos ambitions. C’est historique, » soutient Martin Leblanc, président du conseil d’administration de la 59e Finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières.

« Avant même que le comité nous approche, on savait qu’on pouvait jouer un rôle important dans le succès de l’événement. Ensemble, on s’est dit, tant qu’à embarquer, faisons-le jusqu’au bout. La STTR a le vent dans les voiles, notre achalandage est en croissance, et notre engagement témoigne de notre volonté d’aller encore plus loin. Pour nous, c’était important de bien recevoir les visiteurs, mais aussi de permettre à la population trifluvienne d’en bénéficier. Cette entente avec le comité organisateur démontre que la STTR est un partenaire de choix pour soutenir la réussite d’événements majeurs et contribuer au rayonnement de Trois-Rivières », ajoute Michel Byette, président du conseil d’administration de la Société de Transport de Trois-Rivières.

À l’été 2024, entre le 25 juillet et le 2 août inclusivement, 32 000 déplacements ont été réalisés à bord d’un véhicule de la STTR. Un bilan sera réalisé en aval de l’événement de 2025 pour mesurer le succès de la démarche.

Deux autobus aux couleurs de la 59e Finale

Le comité organisateur et la STTR ont également dévoilé deux autobus habillés au couleur de la 59e Finale, dont un électrique.

À propos de la Finale à Trois-Rivières

Du 25 juillet au 2 août 2025, plus de 3 500 athlètes représentant 19 délégations s’affronteront dans 18 disciplines. Les compétitions du plus grand rassemblement sportif au Québec prendront place sur 12 sites de compétition. Plus de 3 000 bénévoles seront mobilisés pour l’événement qui attirera près de 130 000 visiteurs et dont les retombées économiques sont estimées à près de 20 M$.