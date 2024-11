Une médaille d'argent de plus pour Mary-Sophie Harvey à la Coupe du monde

Vendredi, la nageuse québécoise Mary-Sophie Harvey a obtenu une nouvelle médaille lors d'un 400 m quatre nages. C'est sur la deuxième marche de la Coupe du monde, qu'elle est montée à Singapour.

Mentionnons qu'elle est arrivée seulement à 1,14 seconde derrière l'Américaine Katie Grimes, la médaillée d’argent de cette épreuve aux Jeux olympiques de Paris.

Harvey avait remporté l’or du 400 m quatre nages lors des deux dernières Coupes du monde, disputées en Chine et en Corée du Sud. Une troisième victoire en autant de courses lui aurait valu un chèque de 10 000$ US remis par World Aquatics vendredi.

« Je suis contente, mais pas satisfaite », a souligné Mary-Sophie Harvey, dont le chrono de 4 min 25,33 s représente un nouveau sommet personnel.

« C’est ma meilleure performance à vie, une seconde plus rapide que la semaine dernière, mais je termine deuxième et je n’ai pas eu la couronne pour avoir gagné trois fois de suite. Ça reste que je suis à une seconde de la médaillée olympique ! Avec quelques mois pour réapprendre à nager le 400 m quatre nages et gagner en confiance, ça augure bien pour les Championnats du monde (en grand bassin), en juillet prochain. »

« C’est motivant de recommencer cette épreuve-là, de voir que je peux courser avec les meilleures au monde et possiblement viser une médaille dans celle-ci. » - Mary-Sophie Harvey

La Trifluvienne a du même coup reçu une deuxième médaille à Singapour après celle d'argent du 400 m libre récoltée jeudi.

« J’étais un peu déçue de la course, même si c’est ma deuxième meilleure performance à vie. Je m’attendais à faire un peu mieux. En même temps, ça fait beaucoup de compétitions de suite, plusieurs courses qui s’enchaînent. Somme toute, je ne suis pas trop déçue, mais la médaille d’or aurait été bien ! » a souligné Harvey, qui compte maintenant 8 médailles en 12 courses depuis le 18 octobre dernier.

« (Le 400 m libre), c’est une épreuve que je réapprends à nager. C’est la deuxième fois que je la nage sous la barre des 4 minutes, alors ça se prend bien dans ma préparation pour les mondiaux en petit bassin. »

Mary-Sophie Harvey sera du 100 m libre samedi, en conclusion de son périple en Asie. Elle se tournera ensuite vers les Championnats du monde en petit bassin qui auront lieu du 10 au 15 décembre à Budapest, en Hongrie.

Avec les informations de SportCom.