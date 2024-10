Pas de médaille pour Florence Brunelle, mais une bonne dose d’expérience

La patineuse de vitesse de Trois-Rivières, Florence Brunelle était en quête dimanche d’une première médaille individuelle en carrière chez les seniors et elle est passée bien près d’y arriver en finale au 500 m.

La Trifluvienne s’est rapidement installée au troisième rang dès le premier virage avant d’être devancée par la Néerlandaise Michelle Velzeboer dans le dernier tour.

Agressive, Brunelle a rapidement voulu revenir sur Velzeboer en tentant un dépassement par l’intérieur, mais sa lame de patin est entrée en contact avec celle de son adversaire, provoquant la chute des deux patineuses.

« Je suis très axée sur le processus. Les chutes, ça arrivent dans le courte piste. Ça allait vite, c’était une bonne course et je pense que je suis devenue craintive et ça fait en sorte que tout est un peu moins fluide. Je suis un peu déçue de mes derniers tours, mais je demeure positive et j’essaie de plus en plus de faire preuve d’intelligence », a mentionné Brunelle.

L’entraîneur-chef de l’équipe canadienne Marc Gagnon a tenu à souligner la force de caractère de Brunelle lors de la dernière fin de semaine.

« Florence est super bonne pour s’analyser. Elle comprend rapidement ce qu’elle doit faire pour s’améliorer ou corriger certaines choses. Je suis vraiment content de sa progression, on savait que son potentiel était énorme il y a un an ou deux, mais c’était très loin de ce qu’on a vu cette fin de semaine. C’est cool de travailler avec elle », a partagé l’entraîneur.

Avec les informations de SportCom.