Un septième record personnel pour la nageuse Mary-Sophie Harvey

La nageuse née à Laval et vivant à Trois-Rivières, Mary-Sophie Harvey ne cesse de battre des records personnels depuis une semaine. Elle en est déjà à son septième qui s'est établi lors de la Coupe du monde d'Incheon, vendredi dernier.

Une nouvelle médaille d'or à son cou cette fois au 400 m quatre nages. Elle en avait établi cinq à l'étape initiale de Shanghai, Harvey a enregistré son deuxième record personnel en Corée du Sud, tous deux bons pour des médailles d’or.

Tant au 400 m libre qu’au 400 m quatre nages, les marques précédentes avaient été inscrites en décembre 2016.

« Je voulais effacer ce 2016, alors je peux dire mission accomplie ! Ça augure bien pour la suite », a partagé celle qui a aussi obtenu le bronze au 100 m quatre nages jeudi.

Vendredi, Mary-Sophie Harvey a réussi un temps de 4 min 26,23 s au 400 m quatre nages et l’a emporté devant la Chinoise Yiting Yu (+1,58 seconde). L’Australienne Tara Kinder a terminé troisième avec un retard de 2,79 secondes sur la Trifluvienne.

L’horaire initial de la nageuse du club CAMO impliquait de participer à la finale du 200 m libre vendredi en plus du 400 m quatre nages. Elle avait d’ailleurs été la plus rapide des qualifications en matinée.

Le retrait du 1500 m à l’étape d’Incheon est venu changer ses plans, puisqu’elle n’aurait eu droit qu’à environ 8 minutes de repos entre les deux courses. Elle a donc choisi de conserver ses énergies et de tester ses capacités sur la plus longue distance des deux.

« Ça ne me laissait pas beaucoup de temps ! Les gens étaient déjà surpris la semaine dernière quand j’avais 23 minutes entre les deux courses, alors 8 minutes, c’était un peu trop court », a souligné la Québécoise, pour qui le 200 m libre demeurera une de ses priorités malgré tout. Elle prévoit d’ailleurs le nager à nouveau la semaine prochaine, à la Coupe du monde de Singapour.

« Ce qui est bien, c’est que c’est mon meilleur temps (au 400 m quatre nages), mais je sais qu’il y a encore beaucoup de place à l’amélioration ! Ça me motive et j’ai hâte de voir si je peux faire quelques ajustements pour descendre encore mon temps et pour gagner en confiance en vue des mondiaux. »

Rappelons que les Championnats du monde en petit bassin auront lieu du 10 au 15 décembre, à Budapest, en Hongrie.

Avec les informations de l'agence Sportcom.