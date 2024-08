Kayak : Laurent Lavigne en direction de la demi-finale aux Jeux olympiques

Nous ne sommes plus qu'à 14 jours de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 et deux Trifluviens sont parvenus à se tailler une place pour représenter fièrement leur pays. Il s'agit de Laurent Lavigne en kayak et de Mathias Guillemette en cyclisme sur piste. Tous les deux en sauront à leurs premiers jeux et tenteront de briller dans leur ...