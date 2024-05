Québec investit 1,9 million $ pour mettre les parcs de la Sépaq à la portée de tous

Québec investit 1,9 million $ pour rendre plus accessibles à la population les parcs nationaux de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). La ministre du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, et le PDG de la Sépaq, Martin Soucy, en ont fait l'annonce vendredi matin, au parc national d'Oka.

La nouvelle mesure fonctionnera en deux volets. Dans un premier temps, à partir du 25 mai, 65 000 cartes d'accès aux parcs de la Sépaq seront mises en vente avec une réduction de 30 %, ramenant le coût normal de la carte annuelle de 88,50$ à 61,95$. Une part de 1,5 million $ de l'investissement annoncé est dévolue à cette première mesure.

Dans un second temps, une part de 375 000 $ servira à rendre accessibles gratuitement les parcs nationaux à des organismes communautaires via la distribution d'accès quotidiens et une aide pour le transport. Vouée aux organismes venant en aide aux personnes vulnérables et aux nouveaux arrivants, le gouvernement estime que cette deuxième mesure devrait permettre à au moins 10 000 personnes de profiter des parcs de la Sépaq.