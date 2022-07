Richelieu-Yamaska présente sa participation à la finale des Jeux du Québec

La rencontre pré-départ de la 55e finale des Jeux du Québec de la délégation Richelieu-Yamaska a eu lieu vendredi soir au CÉGEP de Granby.

En effet, la Finale aura lieu dans la Ville de Laval du 22 au 30 juillet prochains.

Les 144 athlètes accompagnés de leurs parents ainsi que les 30 entraîneurs et six accompagnateurs ont reçu toutes les informations nécessaires pour assurer la qualité de leur séjour et de leur expérience sportive.

Bien que le milieu hôte soit habitué à réaliser de grands événements, la collaboration de tous, même celle des athlètes, est considérée nécessaire afin d’assurer la réussite de cet événement multisports unique au monde.



Les 13 membres de l’équipe de mission ont accueilli les 180 membres de la délégation dans une ambiance festive propice à la mobilisation de l’équipe régionale et au développement du sentiment d’appartenance des athlètes à l’égard de leur région.





Un porte-drapeau multidisciplinaire



Le bourgogne et le vert, représentatifs de la région Richelieu-Yamaska, ont été mis en valeur lors de la présentation de l’athlète qui portera le drapeau lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux du Québec, le 22 juillet à la Place Bell.

La maskoutaine Éloise Caron a reçu le drapeau des mains de Roselyne Pigeon qui l’a porté au terme de la Finale 2019 à Québec.



Nicolas Caron, entraîneur au Club d’athlétisme de Saint-Hyacinthe (CASH), s’est fait le porte-parole de ses homologues ainsi que des accompagnateurs de la délégation pour présenter l’athlète retenu parmi les candidatures reçues.



Éloïse Caron est certainement un nom connu des journalistes de la région puisque c’est une athlète multidisciplinaire et talentueuse.



Sa feuille de route est impressionnante puisqu'elle a participé aux Jeux du Québec de 2019 en hockey féminin et qu'elle participera à l’heptathlon aux Jeux du Québec de Laval cette année.

Éloise Caron est considérée comme un espoir de médaille pour cette prochaine compétition, et elle sera à Calgary au mois d’août pour le camp de sélection Canada U18 en hockey féminin.

Notons qu'elle aurait participé aux jeux du Canada avec l’équipe de crosse Québec si cela n’avait pas été en même temps que la sélection de l’équipe Canada U18 hockey féminin. De plus, la jeune athlète sera au Jeux du Canada à l’hiver 2023 en hockey féminin.



La chef de délégation est assurée qu'Éloïse Caron saura admirablement bien représenter les membres de la délégation Richelieu-Yamaska lors de la 55e finale des Jeux du Québec.