Les Aigles accueillent deux joueurs de la LBMQ pour les prochains jours

Les Aigles de Trois-Rivières offrent l’opportunité à deux joueurs de la Ligue de baseball majeur du Québec, Michael Laprise des Cascades de Shawinigan et Tyler Clark-Chiapparelli du Brock de Drummondville, de s’aligner avec eux au cours des prochains jours.

En attendant le retour de quelques joueurs blessés et l’arrivée de Juan Santana, Michael Laprise et Tyler Clark-Chiapparelli ont rejoint l'équipe hier, le mercredi 13 juillet.



Michael Laprise, ancien produit des Aigles Jr. Élite de Trois-Rivières et originaire de la région, porte les couleurs de l’équipe shawiniganaise depuis sa saison inaugurale en 2015.

En huit saisons dans la LBMQ, Monsieur Cascades a réussi à maintenir une moyenne au bâton de 0.335, en plus de compiler 122 points produits, 53 doubles et 23 coups de circuit.



De son côté, l’Américain de 24 ans, Tyler Clark-Chiapparelli en était à sa première saison dans la LBMQ.

Il affiche jusqu’à maintenant une moyenne au bâton de 0.313, en plus d’avoir produit neuf points, compté huit fois, frappé quatre doubles et claqué la longue balle une fois, en 2022.

Avant d’évoluer au Canada, Clark-Chiapparelli a fait ses classes dans la NCAA et dans les Summer Leagues aux États-Unis.



Les deux joueurs d’avant-champ seront donc disponibles pour le gérant Matthew Rusch pour les deux rencontres d’aujourd’hui contre les Titans d’Ottawa.

En rappel, les oiseaux disputaient un programme double hier, face à leurs rivaux canadiens. Ils termineront la série aujourd'hui à 19H05, avant d’accueillir les Greys d’Empire State pour la fin de semaine.



Par la suite, les Aigles auront un congé de quatre jours en l’honneur de la pause du Match des Étoiles, présenté au domicile des Wild Things de Washington.



Ils reprendront ensuite où ils ont laissé en affrontant à la maison les Wild Things de Washington pour la fin de semaine du 22 au 24 juillet.