Deux Aigles sélectionnés pour le Match des Étoiles à Washington

Deux joueurs de l'équipe des Aigles de Trois-Rivières, Juan Kelly et Carlos Martinez, ont été sélectionnés au Match des Étoiles de la Ligue Frontière qui aura lieu le 20 juillet prochain à Washington.

Ce match opposera les meilleurs joueurs de la division Est et ceux de la division Ouest.



Ce sont les meilleurs de la ligue qui feront partie de cette semaine et les Aigles voient leurs deux joueurs participer à ces célébrations.

« Juan et Carlos possèdent des statistiques très impressionnantes. Ils sont en voie de battre plusieurs records de concession s’ils continuent au même rythme après la pause. Ils sont des acteurs importants pour notre équipe par leur rendement, mais aussi leur leadership » souligne le directeur général des Aigles de Trois-Rivières, Simon Laliberté.

Le joueur d’avant-champ, Juan Kelly, présente une fiche impressionnante, détenant une moyenne au bâton de 0.365, le plaçant au quatrième rang de la ligue.

Il a réussi une séquence de 15 matchs consécutifs avec un coup sûr, totalisant à ce jour, 50 coups sûrs. Il a claqué plus de 13 doubles, sept coups de circuit, marquant 26 points, en plus d’en produire 30. De plus, il détient une moyenne de présence sur les buts de 0.451.

Le receveur Carlos Martinez, pour sa part, apparait dans le top 10 de trois catégories de la ligue.

Il se situe au neuvième rang avec sa moyenne au bâton de 0.337. De plus, il est le deuxième meilleur au niveau des points produits, en accumulant 50 depuis le début de la saison.

Dans une troisième catégorie, avec ses 13 coups de circuit, il est au 10e rang de la ligue. Pour ajouter à ses exploits, il apparait au deuxième rang, avec plus de 15 coureurs retirés en tentative de vol.



Résumé de la semaine dernière



Les Aigles de Trois-Rivières ont affronté les Greys d’Empire State en début de semaine dernière. Les Oiseaux ont balayé la série pour une seconde fois contre ceux-ci.

Par la suite, les Aigles se sont dirigés au New Jersey afin d’affronter les Jackals, où ils ont joué cinq matchs en trois jours. Ils ont malheureusement perdu la série.



Les Aigles ont cependant réussi à atteindre une fiche de 0.500, malgré les trois défaites au New Jersey. Ils ont remporté les deux derniers matchs de la série lors du programme double ce dimanche dernier.





Mouvements de personnel



Jose Vasquez est de retour dans l’équipe trifluvienne, alors qu’il s’était absenté pour des raisons personnelles. Il porte d’ailleurs le numéro 92.



Sam Poliquin et Nathan Torres ont été mis sur la liste des blessés mercredi dernier. Poliquin a été mis sur cette liste pour une durée de sept jours et fera donc son retour très bientôt sur le monticule. Torres sera absent pour une période minimale de 14 jours.





À venir



Les Oiseaux seront au Stade Quillorama dès ce mardi pour affronter leurs adversaires canadiens, les Titans d’Ottawa.

À partir de vendredi, ils affronteront, de nouveau, les Greys d’Empire State, à la maison.