Corona et Martin employés modèle du mois de juin dans la LBMQ

La Ligue de Baseball Majeur du Québec et B45 annonce que Bryan Corona des Castors d’Acton Vale ainsi que Jonathan Martin des Jets de Montréal sont élus respectivement Lanceur et Frappeur du mois de juin dans la LBMQ.

Bryan Corona a remporté deux victoires en lançant un peu plus de 17 manches, tout en maintenant une moyenne de point mérité de 0.40.

Il a cumulé 22 retraits au bâton au cours de cette période où les Castors ont été l’équipe qui a accordé le moins de points durant cette portion de la saison.

Il n’aura permis qu’un seul point mérité à ses adversaires qui ont cumulé une faible moyenne au bâton de 0.121 en juin.

Mathieu Poirier des Jets de Montréal a également été considéré pour le titre.

La LBMQ et B45 félicitent Bryan Corona pour son excellent mois de juin.





Un frappeur de puissance



Jonathan Martin a maintenu une impressionnante moyenne au bâton de 0.608 frappant quatre circuits durant cette période.

Sa moyenne de puissance s’élève à 0.750 et celle de présence sur les buts de 1.130, grâce à sa récolte de 14 buts sur balles, ne sont pas à négliger non plus.

Marquant à 14 occasions, le frappeur de puissance des Jets a aussi produit 11 points dans le mois de juin tout en réalisant cinq buts volés.

Son coéquipier Jonathan Valdez des Jets ainsi que Deiten Lachance de la formation de l’ABC U17, ont également été considérés pour le titre.

La LBMQ et B45 félicitent Jonathan Martin pour son excellent mois de juin.