Deux nouveaux joueurs se joignent aux Aigles de Trois-Rivières

Deux nouveaux joueurs de baseball se joignent aux Aigles de Trois-Rivières, soit un releveur canadien qui a fait son entrée récemment et un joueur de deuxième but qui arrivera sous peu.



Les Aigles de Trois-Rivières mettent sous contrat le releveur canadien, Scott Gillespie, qui s’ajoutera à la rotation des lanceurs. L’athlète de 6’4’’ s'est joint à la formation de Matthew Rusch plus tôt cette semaine.



Le joueur de 25 ans a fait ses débuts dans les Summer Leagues canadiennes. De 2017 à 2021, il a porté des couleurs des Edmonton Prospects.

À sa saison recrue dans les ligues collégiales, il a impressionné avec une moyenne de points mérités de 3.22 tout en faisant 37 victimes sur des prises.

Lors de sa dernière saison, il a présenté une moyenne de point mérité de 3.79 en 54 manches de travail, en plus de faire 52 victimes au bâton.



Gillespie, en plus de faire ses preuves dans les Summer Leagues, a également joué dans la NCAA où il a porté l’habit des Boll Weevils de l’Université d’Arkansas.

Lors de son passage dans la NCAA et les Summer Leagues, il a enregistré une fiche positive de 10 victoires et six défaites.





De plus, les Aigles de Trois-Rivières font l’acquisition du joueur de deuxième but, Juan Santana, des ValleyCats de Tri-City, en échange du joueur d’avant-champ Joe Campagna.

Santana, un Dominicain, rejoindra la formation trifluvienne sous peu le temps de finaliser ses papiers pour travailler au Canada.



Le Dominicain connait un très bon début de saison avec les ValleyCats alors qu’il affiche une moyenne au bâton de .298, 5 coups de circuit, 22 points produits et 21 points comptés en 35 matchs.



Santana, 27 ans, a également joué pendant quatre saisons dans le système de filiales des Astros de Houston.

Il a ensuite fait le saut en 2019 de l’autre côté de l’océan pour se joindre au Carp d’Hiroshima dans la ligue de baseball majeur du Japon.



Santana apportera beaucoup d’expérience à la jeune troupe de Matthew Rusch, lui qui compile plus de sept années dans le baseball professionnel.