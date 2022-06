L’offensive trifluvienne épate les spectateurs

Les Aigles de Trois-Rivières ont affronté deux équipes la semaine dernière, les ValleyCats de Tri-City et les Miners de Sussex County. La première série de la semaine a échappé aux Oiseaux, mais la seconde contre les Miners a été victorieuse.

La semaine a débuté le 22 juin par un programme double pour l’équipe de Matthew Rusch étant donné les conditions climatiques du 21 juin à Tri-City. Au monticule, Sam Belisle-Springer a enregistré sa 5e victoire de la saison et Kyle Thomas son 7e sauvetage.

Au bâton, Vaibhav Desai a remis une fiche de 2 en 3, dont un double qui a permis à Joe Campagna de marquer le 3e point du match, se terminant 3 à 1. Le second match de la journée a bien débuté pour les Aigles qui ont pris les devants jusqu’à la dernière manche dans laquelle les ValleyCats ont compté trois points, remportant 5 à 4.

Connor Panas et Carlos Martinez ont tous les deux claqué la longue balle permettant à Panas de produire deux points et à Martinez, un point. Le dernier match de la série a eu lieu le 23 juin dernier dans lequel les Oiseaux menaient 10 à 9 jusqu’en 8e manche où les ValleyCats ont marqué trois points, remportant la partie 12 à 10.

Les coups de circuit étaient au rendez-vous, alors que Pelletier, Panas et Gladu ont frappé la balle de l’autre côté de la clôture. Louis-Philippe Pelletier s’est d’ailleurs démarqué en frappant un grand chelem en quatrième manche !

Les hommes de Matthew Rusch étaient de retour à la maison pour la Fête nationale du Québec, affrontant les Miners. Malgré que le bleu fût honoré durant la soirée, le rouge n’a pas été effacé, puisque les Aigles ont remporté la partie 8 à 5.

Le nouveau lanceur Nathan Torres a enregistré sa première victoire alors que Kyle Thomas a continué ses sauvetages pour une 8e fois. Les Aigles ont effectué toute une remontée en 6e manche, où ils ont compté six points. Louis-Philippe Pelletier a d’ailleurs claqué un triple accumulant trois points produits lors de cette manche. Carlos Martinez a terminé le match avec un coup de circuit.

Le lendemain de la Saint-Jean, les Aigles ont remporté la série avec une victoire de 17 à 13 contre les Miners. Les Aigles ont remonté la pente, égalisant la marque en 7e manche, pour ensuite marquer quatre autres points. Joe Campagna a offert une performance parfaite de 4 en 4, cognant deux circuits, croisant le marbre à quatre reprises en plus de récolter deux points produits. Carlos Martinez a continué d’épater la foule avec son 10e coup de circuit de la saison et son 35e point produit.

Le dernier match, le 26 juin dernier, a été plus difficile pour les Aigles qui ont perdu par la marque de 13 à 3. Dans la défaite, Juan Kelly a mis la balle en lieu sûr pour une 13e partie consécutive ! Ricardo Sanchez a claqué à deux reprises un double.

Faits saillants

On retrouve deux joueurs des Aigles parmi les meilleurs frappeurs de la Ligue Frontière.

Carlos Martinez et Raphael Gladu font partie des meneurs de la ligue au niveau de la moyenne au bâton, des points produits et des coups de circuit.

Le receveur colombien affiche la 8e meilleure moyenne au bâton (.346), la 4e meilleure récolte de points produits (35) et la 5e meilleure récolte de circuits (10) dans la Ligue Frontière.

De son côté, le Québécois maintient toujours une moyenne au bâton impressionnante de .356, le mettant au 7e rang pour cette statistique.

Du côté des lanceurs, Sam Belisle-Springer se retrouve au 3e rang de la ligue pour les victoires avec cinq cette saison. On retrouve également Kyle Thomas au 3e rang pour les sauvetages avec huit.

L’attaque trifluvienne est l’une des plus dévastatrices de la ligue. Effectivement, on la retrouve au 3e rang pour le nombre de doubles (80) et le nombre de triples (9), au 5e rang pour les points comptés (242), la moyenne au bâton (.285) et la moyenne de puissance (.476).

Mouvements de joueurs

Dimanche, Matthew Rusch a libéré deux lanceurs, dont le Québécois, David Gauthier et le releveur, Jose Vasquez.

Les Aigles restent dans le nid pour la première série de la semaine contre les ValleyCats de Tri-City débutant le 28 juin. Ils seront ensuite toujours en terre québécoise pour affronter les Capitales de Québec dès vendredi.