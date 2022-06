Gaëlle St-Pierre-Lepitre termine au 5e rang au Portugal

Les Aigles de Trois-Rivières ont ajouté du talent au monticule avec un nouveau lanceur partant droitier, Taylor Lepard. L’artilleur de 24 ans est originaire de Toronto et diplômé de l’Université du sud du New Hampshire. En 2020, il a fait ses débuts dans la NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics) portant l’habit des Seahawks ...