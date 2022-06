Un nouveau lanceur se joint aux Aigles

Après avoir libéré trois joueurs dimanche dernier, les Aigles de Trois-Rivières ont été chercher du renfort à l’arrêt-court et en relève. La formation trifluvienne a mis la main sur le vétéran Edward Salcedo à l’avant-champ et sur les lanceurs Jose Vasquez et Nathan Torres. Edward Salcedo, 30 ans, est un joueur d’expérience qui a fait ses preuves ...