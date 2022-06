Les Lions de Trois-Rivières ont acquis quatre nouveaux joueurs

Les Lions de Trois-Rivières se sont entendus avec quatre joueurs pour la prochaine saison au cours des derniers jours.

Les deux défenseurs, Alex Breton et Francis Thibeault, ainsi que le joueur de centre, Conner Chaulk se sont entendus sur les termes d’un contrat d’une saison. On note aussi le contrat accordé au joueur de centre James Phelan.

« Alex Breton est un défenseur québécois que nous souhaitions voir évoluer avec nous depuis maintenant deux ans. Il sera, sans aucun doute, un leader en défensive lors de la prochaine saison. De son côté, Francis Thibeault a très bien fait avec nous l’année dernière en appliquant de bonnes mises en échec et en plus d’appuyer notre attaque efficacement. Ces deux signatures viendront grandement solidifier notre brigade défensive. De plus, Conner Chaulk est un joueur de centre complet qui pourra remporter d’importantes mises au jeu et ainsi aider à notre production. Nous sommes très fiers de ces trois acquisitions et de la direction que l’organisation prend à l’approche de ce début de saison », explique le directeur général et vice-président des opérations hockey, Marc-André Bergeron.

Le défenseur originaire de Sainte-Marie-de-Beauce, Alex Breton, est une addition majeure pour la formation dirigée par Éric Bélanger. Il a d’ailleurs été nommé le meilleur défenseur de la ECHL en 2019-2020. L’arrière de 24 ans avait alors connu une saison productive avec le Thunder de Wichita en amassant un total de 55 points en 61 rencontres, ce qui lui avait notamment permis de terminer au premier rang des pointeurs chez les défenseurs de la ECHL. Cette acquisition viendra donc donner un grand coup de main à l’avantage numérique des Lions.

Marc-André Bergeron a ajouté un cinquième défenseur à sa formation. Il s’agit de Francis Thibeault. Le jeune homme de 23 ans s’était joint aux félins vers la fin de la dernière saison, mais une blessure lui avait permis de disputer seulement six rencontres avec l’équipe. Malgré cette courte audition, l’arrière avait fait une très bonne impression alors qu’il a récolté un but et une mention d’aide. En mesure d’appuyer l’attaque, Thibeault possède un gabarit imposant qui lui permet également d’octroyer de solides mises en échec à ses adversaires. Ce dernier possède toutes les qualités pour rapidement devenir un pilier important en défensive pour les félins en 2022-2023.

Conner Chaulk a été la troisième signature obtenue par Marc-André Bergeron. Le joueur de centre âgé de 23 ans vient tout juste de compléter son parcours universitaire avec l’Université de Régina. En trois saisons avec les Cougars, il a amassé un total de 37 points en 59 rencontres. Originaire de la Saskatchewan, Conner a connu une éclosion fulgurante lors de sa dernière année au sein du programme universitaire, terminant la saison avec 9 buts et 8 mentions d’aide en 17 parties. Le joueur apportera donc une aide précieuse au poste de centre alors que William Leblanc est actuellement le seul joueur des Lions à cette position.

Les Lions se sont aussi entendus avec le joueur de centre, James Phelan qui a été mis sous contrat pour la saison 2022-2023.

L’attaquant de 25 ans, reconnu pour son intensité, devrait rapidement cadrer dans le style de jeu que souhaite prôner l’entraineur-chef, Éric Bélanger.

L’attaquant originaire de Laval possède beaucoup d’expérience dans les rangs professionnels, lui qui a disputé 47 parties dans la AHL, dont deux rencontres avec le Rocket de Laval en 2019-2020. Lors de la dernière année, James Phelan a aussi fait partie des Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick.