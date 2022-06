Réfection de la piscine du Complexe sportif Champagnat : une aide financière de 2,5 millions $

La ville de La Tuque reçoit une aide financière de 2,5 millions $ pour le projet de réfection de la piscine du Complexe sportif Champagnat à La Tuque.

C’est ce que révèle Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette–Saint-Maurice dans un communiqué annonçant que les coûts des travaux font partie des appels de projets du nouveau Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur (PSISRSES).

La piscine intérieure pourra recommencer à faire bouger les citoyennes et citoyens de La Tuque, beau temps, mauvais temps, indique Mme Tardif.

La piscine, construite il y a un demi-siècle, constitue un équipement névralgique pour l’ensemble de la communauté. En dépit de nombreux travaux de maintien au fil des ans, la ville a dû la mettre hors service il y a plus d’un an en raison de problèmes importants reliés au drainage de fond et à l’imperméabilisation du bassin.

« Vous avez été nombreux, de tous les groupes d’âge, à m’interpeller à ce sujet depuis la fermeture. J’ai poussé pour que la réfection de la piscine se concrétise. Nous pouvons nous réjouir de cette belle victoire aujourd’hui ! Il s’agit d’une magnifique nouvelle pour la population du Haut Saint-Maurice. Il ne fait aucun doute que ces nouvelles infrastructures augmenteront significativement la qualité de vie de tous. Bouger est synonyme de bien-être », précise Mme Tardif.

Le bassin est large de 9,85 m et long de 25 m, pour une superficie de 250 mètres carrés. Il compte quatre couloirs pour la nage.

« Les investissements annoncés aujourd’hui permettront d’apporter des améliorations au bâtiment en plus de corriger les problèmes qui ont entraîné sa fermeture. Ainsi, la durée de vie utile de la piscine rénovée sera prolongée de façon considérable et sa fréquentation, plus invitante », souligne le communiqué.

Il s’agit d’un important service de proximité pour La Tuque. Le complexe sportif offre les services d’apprentissage de la natation, de la formation de sauveteurs et de bains libres pour ses citoyens. Les étudiants du Centre d’études collégiales La Tuque, rattaché au Cégep de Shawinigan, sont aussi utilisateurs de la piscine, de même que la clientèle en réadaptation du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

« Le 21 décembre 2021, le conseil municipal a donné son appui au Centre de services scolaire de l’Énergie qui a déposé la demande de financement. Nous sommes très heureux de constater aujourd’hui que la demande a été acceptée et que le projet sera financé par le gouvernement du Québec. La piscine intérieure de l’École secondaire Champagnat est une infrastructure très importante pour notre communauté. Nous avons un beau partenariat avec le Centre de services scolaire de l’Énergie pour la rendre accessible à notre population les soirs et les fins de semaine. On travaille en équipe sur ce projet depuis longtemps. De savoir maintenant avec certitude que notre piscine intérieure sera réparée, c’est une nouvelle qui réjouira beaucoup de monde à La Tuque », affirme Luc Martel, maire de La Tuque.

À l’échelle nationale, le gouvernement du Québec investit près de 175 millions $.